Advertising

Viminale : Con il progetto 'operazione 'SìCura' 138 mln dal #PON #legalità per le attività di contrasto all'epidemia #Covid19… - infoitinterno : Covid, Viminale: Ieri controllate 111.202 persone, 2.643 sanzioni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Viminale: sabato controllate 111.202 persone, 2.643 sanzioni #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Viminale: sabato controllate 111.202 persone, 2.643 sanzioni #covid - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Pasqua, 70 mila agenti per controllare la zona rossa nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viminale

Nella giornata di sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, le forze dell'ordine, nell'ambito delle misure anti -, hanno controllato 111.202 persone. E' quanto si legge sul profilo Twitter del ministero dell'Interno. Le sanzioni sono state 2.643, mentre 12 persone sono state sanzionate. I controlli nelle ...Previsti controlli rafforzati come chiesto dal, con 70 mila agenti in più per monitorare ...l'asporto Riguardo alle attività commerciali a Pasqua e Pasquetta si applicano le limitazioni...70 mila unità delle forze dell'ordine impiegate per i controlli in tutta Italia Sono decine di migliaia i controlli in strada oltre ai posti di blocco e pattugliamenti con l'intenzione di fa ...Domenica di Pasqua in zona rossa: in tutta Italia oggi valgono le regole anti-contagio più severe, anche se il governo ha comunque previsto delle ...