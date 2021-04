Coronavirus. Una sentenza austriaca viene usata (e travisata) per negare l’idoneità del test PCR (Di domenica 4 aprile 2021) Una sentenza (VGW-103/048/3227 / 2021-2) del Tribunale amministrativo di Vienna, risalente al 24 marzo 2021, avrebbe ritenuto il test PCR non idoneo a diagnosticare la Covid-19. Avrebbe «esaminato da vicino le basi della politica del governo federale austriaco e riscontrato che la definizione di malattia del ministro della Sanità, Anschober, è completamente sbagliata e infondata». In realtà il contenuto del documento è stato del tutto travisato. Tralasciando le ovvietà, che qualche media complottista ha evidenziato, facendo presente che essere positivi non significa presentare i sintomi della malattia dovuta al nuovo Coronavirus (nessuno si è mai sognato di sostenere il contrario), l’idea stessa che un tribunale possa decretare l’invalidità di un’intera tipologia di test, basata sul rilevamento di specifiche ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) Una(VGW-103/048/3227 / 2021-2) del Tribunale amministrativo di Vienna, risalente al 24 marzo 2021, avrebbe ritenuto ilPCR non idoneo a diagnosticare la Covid-19. Avrebbe «esaminato da vicino le basi della politica del governo federale austriaco e riscontrato che la definizione di malattia del ministro della Sanità, Anschober, è completamente sbagliata e infondata». In realtà il contenuto del documento è stato del tutto travisato. Tralasciando le ovvietà, che qualche media complottista ha evidenziato, facendo presente che essere positivi non significa presentare i sintomi della malattia dovuta al nuovo(nessuno si è mai sognato di sostenere il contrario), l’idea stessa che un tribunale possa decretare l’invalidità di un’intera tipologia di, basata sul rilevamento di specifiche ...

