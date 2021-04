Cercava un po’ di libertà nei giorni del Covid Ma la vita di Stefano finisce a 13 anni

Leggi su formatonews

(Di domenica 4 aprile 2021) E’ mortoRusso, il 13enne travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi (Getty Images)Non ce l’ha fattaRusso, il 13enne travolto, mercoledì scorso, da un’auto, una Renault guidata da un 60enne, mentre era in sella alla sua bici a Lentini, grosso centro in provincia di Siracusa. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra via Val Demone e via Nisida, in una zona centrale della cittadina al confine tra le province di Siracusa e Catania., che si trovava in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con una Renault Kangoo condotta da un sessantenne. Stando a una prima ricostruzione, il tredicenne è volato in aria per alcuni metri, ed è caduto rovinosamente in terra sbattendo violentemente la testa. Immediati i soccorsi: è stato necessario l’intervento di ...