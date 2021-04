Uomini e Donne, Anna Tedesco su Ida Platano “La più vanitosa” (Di sabato 3 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Anna Tedesco, in una diretta Instagram con Veronica Ursida, attacca Ida Platano ” non ne potevo più”. Arrivano le ultime news di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo dell’ex dama del trono over Anna Tedesco, ex di Giorgio Manetti, e della sua diretta Instagram con un’altra ex dama del trono over, Veronica Leggi su 2anews (Di sabato 3 aprile 2021), anticipazioni., in una diretta Instagram con Veronica Ursida, attacca Ida” non ne potevo più”. Arrivano le ultime news di. Oggi vi parliamo dell’ex dama del trono over, ex di Giorgio Manetti, e della sua diretta Instagram con un’altra ex dama del trono over, Veronica

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - ValeNappi : Muoiono più donne sul lavoro che per mano di uomini ma ehi, chissenefrega? L'importante è fare sentire in colpa gli uomini. #femminismo - SusannaCeccardi : Quando sotto la divisa si nasconde un grande cuore. Complimenti agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri… - dupalletante : RT @eeerieghost: milioni di donne: il catcalling mi fa paura perché spesso è seguito da molestie più pesanti gli uomini: mariagenoveffa:… - mad_jack_hatter : @ruendriu giurati 'infuocarsi' durante coreografie sexy, succedeva per gli uomini (ricordo Ferilli, ancora prima Pl… -