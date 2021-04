Tottenham, Mourinho pensa già al calciomercato: “Servono giocatori con talento e professionalità” (Di sabato 3 aprile 2021) giocatori di talento sì, ma anche professionali. José Mourinho fa l’identikit dei calciatori su cui dovrà concentrarsi il Tottenham nel prossimo calciomercato estivo. “Mi aspetto un mercato strano, ma sappiamo cosa vogliamo – le parole del portoghese -. Non Servono solo giocatori di talento, perché per me quando si parla di queste doti si deve parlare allo stesso modo di professionalità, impegno e ambizione. Ci Servono persone che abbinino talento e professionalità. Tutto il pacchetto insieme“. Insomma un giusto mix per riportare gli Spurs in alto in Inghilterra ed Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021)disì, ma anche professionali. Joséfa l’identikit dei calciatori su cui dovrà concentrarsi ilnel prossimoestivo. “Mi aspetto un mercato strano, ma sappiamo cosa vogliamo – le parole del portoghese -. Nonsolodi, perché per me quando si parla di queste doti si deve parlare allo stesso modo di, impegno e ambizione. Cipersone che abbinino. Tutto il pacchetto insieme“. Insomma un giusto mix per riportare gli Spurs in alto in Inghilterra ed Europa. SportFace.

