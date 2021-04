Serena Rossi, la soddisfazione più grande e il sogno nel cassetto (Di sabato 3 aprile 2021) Serena Rossi celebra un periodo segnato da successo e felicità personale. L’attrice e conduttrice, scoperta grazie a Un Posto al Sole, sta vivendo un momento magico. Dopo gli ascolti record della fiction Mina Settembre, è arrivata al timone di Canzone segreta, show Rai con tanti ospiti e momenti emozionanti. “È un bel frullatore – ha confidato a Vanity Fair -, anche se mi spiace che non riesco a godermi ogni cosa fino in fondo. Il futuro arriva molto veloce. Per esempio, dopo l’ultima messa in onda di Mina Settembre c’è stato un saluto con i compagni di set, ma io sono dovuta scappare perché ero già alle prese con Canzone Segreta. Per carità, non mi lamento, ma mi piacerebbe sdoppiarmi. Sono una che ama vivere le emozioni appieno”. Serena Rossi ha anche commentato la sua prima prova come conduttrice: “Per me è un ... Leggi su dilei (Di sabato 3 aprile 2021)celebra un periodo segnato da successo e felicità personale. L’attrice e conduttrice, scoperta grazie a Un Posto al Sole, sta vivendo un momento magico. Dopo gli ascolti record della fiction Mina Settembre, è arrivata al timone di Canzone segreta, show Rai con tanti ospiti e momenti emozionanti. “È un bel frullatore – ha confidato a Vanity Fair -, anche se mi spiace che non riesco a godermi ogni cosa fino in fondo. Il futuro arriva molto veloce. Per esempio, dopo l’ultima messa in onda di Mina Settembre c’è stato un saluto con i compagni di set, ma io sono dovuta scappare perché ero già alle prese con Canzone Segreta. Per carità, non mi lamento, ma mi piacerebbe sdoppiarmi. Sono una che ama vivere le emozioni appieno”.ha anche commentato la sua prima prova come conduttrice: “Per me è un ...

