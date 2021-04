Sassuolo-Roma 0-1 La diretta. Pellegrini segna su rigore e sfiora la doppietta (Di sabato 3 aprile 2021) 42' Pellegrini sfiora la doppietta: il destro a giro dal limite esce di pochissimo39' Un pallone sguscia dopo un rimpallo in area della Roma, Pau Lopez chiude prontamente su... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) 42'la: il destro a giro dal limite esce di pochissimo39' Un pallone sguscia dopo un rimpallo in area della, Pau Lopez chiude prontamente su...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - TodoDeporte_100 : ?? Serie A ???? ?? Jornada 29 ?? Primer tiempo Sassuolo 0-1 Roma ?? 0-1 (p) Pellegrini (25’ PT) - rfutbol : Descanso Sassuolo 0-1 Roma #Sassuolo #Roma #SerieA - bold_roma : Pause i Sassuolo-Roma. Stilling: 0-1. Mere info her: https: -