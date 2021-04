Sara Varone come Pamela Prati: ha anche lei il suo “Mark Caltagirone” | Ecco chi è (Di sabato 3 aprile 2021) Simile a ciò che è successo a Pamela Prati, anche a Sara Varone è accaduto un episodio simile con un “uomo sconosciuto”. Una storia simile a quella della sua collega, la showgirl Pamela Prati, ha coinvolto un’altra donna dello spettacolo: Sara Varone. Vittima delle due agenti Eliana e Pamela, la Varone racconta nella trasmissione di Canale5 Live-Non è la D’Urso condotto da Barbara D’Urso la sua bruttissima esperienza con un “uomo virtuale”. “Ho avuto paura. Per uscirne ho pagato Pamela”. Estremamente scossa la Varone non riesce a trattenere l’emozione mentre parla di quello che le è successo con queste persone che volevano solo spillarle ... Leggi su kronic (Di sabato 3 aprile 2021) Simile a ciò che è successo aè accaduto un episodio simile con un “uomo sconosciuto”. Una storia simile a quella della sua collega, la showgirl, ha coinvolto un’altra donna dello spettacolo:. Vittima delle due agenti Eliana e, laracconta nella trasmissione di Canale5 Live-Non è la D’Urso condotto da Barbara D’Urso la sua bruttissima esperienza con un “uomo virtuale”. “Ho avuto paura. Per uscirne ho pagato”. Estremamente scossa lanon riesce a trattenere l’emozione mentre parla di quello che le è successo con queste persone che volevano solo spillarle ...

