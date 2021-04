Paolo Bonolis | la figlia pazza di Tommaso Zorzi

(Di sabato 3 aprile 2021) La primogenita distregata da? Giulia è letteralmentedi lui? Così sembra. Questo “amore” è stato svelato direttamente dalla mamma della ragazza, Sonia Brugarelli, che ha postato una foto che ritrae l’eclettico opinionista dell’Isola dei Famosi abbracciato a lei. Silvia, ladiè impazzita per il vincitore del Grande Fratello Vip,. La cosa sembra essere reciproca visto che l’influencer, Articolo completo: dal blog SoloDonna

Mistero risolto, il saluto per la figlia die Sonia Bruganelli Qualche giorno fa, infatti il noto opinionista aveva salutato su Instagram proprio una ragazza di nome Silvia e quest'...La moglie di, Sonia Bruganelli, svela i segreti dello show Ciao Darwin. 'I concorrenti sono attori? Vi racconto la verità' Caposaldo del palinsesto di Canale 5, Ciao Darwin continua ad essere uno dei ...Ad ogni modo dopo qualche minuto è arrivata la risposta e il mistero si è risolto. Mistero risolto, il saluto per la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Qualche giorno fa, infatti il noto ...Quasi 5 milioni di spettatori e il 18% di share per l'appuntamento del Venerdì Santo con Papa Francesco su Rai Uno ...