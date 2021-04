Meno chiusure e meno morti: ora i dati danno ragione alla Svezia. Il modello vincente (Di sabato 3 aprile 2021) Il caso è evidente e emblematico, tanto che oggi a raccontarlo sono, ad esempio, sia Libero che Repubblica. Parliamo della Svezia che con meno chiusure e una strategia basata sulla “fiducia” ha avuto meno morti dell’Italia. Ma non solo. Così come avevano criticato inizialmente Boris Johnson puntando il ditino, e ora il Regno Unito targato Brexit è pronto a ripartire alla grande mentre noi siamo ancora chiusi in casa, allo stesso modo si additava la Svezia di follia per la gestione della crisi sanitaria. Peccato, però, che i morti Covid, in media, al giorno sono attualmente in Svezia 15. In Italia 430. La popolazione della Svezia è di 10,3 milioni, per cui equivale a circa 85 ... Leggi su ilparagone (Di sabato 3 aprile 2021) Il caso è evidente e emblematico, tanto che oggi a raccontarlo sono, ad esempio, sia Libero che Repubblica. Parliamo dellache cone una strategia basata sulla “fiducia” ha avutodell’Italia. Ma non solo. Così come avevano criticato inizialmente Boris Johnson puntando il ditino, e ora il Regno Unito targato Brexit è pronto a ripartiregrande mentre noi siamo ancora chiusi in casa, allo stesso modo si additava ladi follia per la gestione della crisi sanitaria. Peccato, però, che iCovid, in media, al giorno sono attualmente in15. In Italia 430. La popolazione dellaè di 10,3 milioni, per cui equivale a circa 85 ...

Advertising

Maxitaly69 : @PgGrilli @ricpuglisi Soggettivo. Sempre, come sempre. Chi aveva la 'magia' del piacere dello studio, continuerà ad… - mamo75r : @katun79 @barglis2 @siceid @M49liberorso Certo che sono favorevole, ma come ho scritto sono favorevole a fare pagar… - ElisaAddesso : RT @mcocucci: @Cri_Giordano È la principale via per contrastare la diffusione, altro che chiusure e divieti di spostamento. Costa di gran l… - Esterin62237737 : RT @SilviaKin92: @lauraboldrini Intanto in Italia presto ci sarà uno tsunami di licenziamento e di chiusure e ad ora già 3/4 dei nuovi diso… - fbozza : @Federico_Tonin @LegaSalvini Ho una lettera diversa: casi più o meno stazionari con leggera diminuzione di ricoveri… -