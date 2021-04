L’uomo le minaccia, la 17enne compie un gesto estremo (Di sabato 3 aprile 2021) Una ragazza di soli 17 anni avrebbe ucciso un uomo che avrebbe minacciato con un coltello lei e la madre durante un litigio. Ragazza con il coltello – immagini di repertorio (Google Images)Il giallo che avvolgeva la morte del 45enne Giuseppe De Mattia è durato poco. L’omicida, infatti, è venuto a galla ed era davvero insospettabile. Una ragazza di appena 17 anni in serata ha rilasciato una deposizione autoaccusatoria nella quale ammette di aver ucciso lei la vittima nel barese. La giovane si è presentata in questura accompagnata dalla madre con una vistosa ferita sul volto. Secondo una prima ricostruzione della 17enne, L’uomo avrebbe aggredito lei e la madre. Tra i tre ci sarebbe stato un pesante litigio in serata nel quartiere Libertà di Bari. A quel punto De Mattia, che brandiva un coltello, avrebbe ferito la ... Leggi su chenews (Di sabato 3 aprile 2021) Una ragazza di soli 17 anni avrebbe ucciso un uomo che avrebbeto con un coltello lei e la madre durante un litigio. Ragazza con il coltello – immagini di repertorio (Google Images)Il giallo che avvolgeva la morte del 45enne Giuseppe De Mattia è durato poco. L’omicida, infatti, è venuto a galla ed era davvero insospettabile. Una ragazza di appena 17 anni in serata ha rilasciato una deposizione autoaccusatoria nella quale ammette di aver ucciso lei la vittima nel barese. La giovane si è presentata in questura accompagnata dalla madre con una vistosa ferita sul volto. Secondo una prima ricostruzione dellaavrebbe aggredito lei e la madre. Tra i tre ci sarebbe stato un pesante litigio in serata nel quartiere Libertà di Bari. A quel punto De Mattia, che brandiva un coltello, avrebbe ferito la ...

