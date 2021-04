LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la FP3 (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DIRETTA LIVE FP3 E QUALIFICHE MOTO2 12.25 Anche Riccardo Rossi (BOE) e lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) sono stati sanzionati dopo la FP2 di ieri e dovranno Scattare dalla pit lane. bandiera verde! 12.22 I piloti sono pronti a scendere in pista, attendiamo la bandiera verde in fondo alla pit lane. 12.20 Romano Fenati, il migliore degli italiani, sarà chiamato a rimontare domani vista la sanzione rimediata in FP2. Andrea Migno (Snipers) e Niccolò Antonelli (Esponsorama) sono gli uniche speranze in vista del GP di Doha. 12.17 I piloti sono pronti per scendere in pista, tra pochi minuti la bandiera ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO2 12.25 Anche Riccardo Rossi (BOE) e lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) sono stati sanzionati dopo la FP2 di ieri e dovrannore dalla pit lane.12.22 I piloti sono pronti a scendere in pista, attendiamo laverde in fondo alla pit lane. 12.20 Romano Fenati, il migliore degli italiani, sarà chiamato a rimontare domani vista la sanzione rimediata in FP2. Andrea Migno (Snipers) e Niccolò Antonelli (Esponsorama) sono gli uniche speranze in vista del GP di. 12.17 I piloti sono pronti per scendere in pista, tra pochi minuti la...

