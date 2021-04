“Finalmente posso dirlo!”. L’annuncio top di Tommaso Zorzi: tutti i fan non aspettavano altro (Di sabato 3 aprile 2021) Nella giornata di sabato 3 aprile è andata in onda l’intervista di Tommaso Zorzi a ‘Verissimo’. Ha toccato tantissimi argomenti durante la sua conversazione con la giornalista Silvia Toffanin. Si è soffermato innanzitutto sul suo rapporto con Elettra Lamborghini, con la quale in passato si è allontanato: “Ci siamo allontanati perché era rimasta molto amica del mio ex. Non avevamo litigato, ci siamo solo allontanati, ma poi ci siamo ritrovati ed è tutto come prima”. Poi ha parlato di Garko. Il vincitore del ‘GF Vip’ ha detto sull’attore: “Siamo solo amici, ci siamo conosciuti dopo il suo intervento per Adua, ma nulla di più”. Ma durante la sua ospitata nella trasmissione di Canale 5 ha anche annunciato una grandiosa notizia, che tutti stavano aspettando da tempo. Finalmente sappiamo cosa accadrà nell’imminente futuro ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Nella giornata di sabato 3 aprile è andata in onda l’intervista dia ‘Verissimo’. Ha toccato tantissimi argomenti durante la sua conversazione con la giornalista Silvia Toffanin. Si è soffermato innanzitutto sul suo rapporto con Elettra Lamborghini, con la quale in passato si è allontanato: “Ci siamo allontanati perché era rimasta molto amica del mio ex. Non avevamo litigato, ci siamo solo allontanati, ma poi ci siamo ritrovati ed è tutto come prima”. Poi ha parlato di Garko. Il vincitore del ‘GF Vip’ ha detto sull’attore: “Siamo solo amici, ci siamo conosciuti dopo il suo intervento per Adua, ma nulla di più”. Ma durante la sua ospitata nella trasmissione di Canale 5 ha anche annunciato una grandiosa notizia, chestavano aspettando da tempo.sappiamo cosa accadrà nell’imminente futuro ...

