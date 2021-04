Essere il Lille e vincere la sfida scudetto in casa del Psg (Di sabato 3 aprile 2021) Dedicato a quelli che “non bisogna vendere sennò non si vince mai”. Una mentalità primitiva che ha finito col permeare Aurelio de Laurentiis che ha infatti non ha venduto quando i calciatori andavano venduti e non ha mai più lottato per lo scudetto. Al Lille, invece, si sono comportati diversamente. uno dei gioielli lo hanno venduto – a caro prezzo a noi – eppure senza Osimhen e tanti altri il Lille – a sette giornate dalla fine della Ligue1 – è in testa alla classifica. Oggi ha vinto 1-0 in casa del Psg e si è portato a più tre. Non è ancora finita, ovviamente, la squadra di Galtier – allenatore a Napoli accostato al Napoli, in Francia accostato al Lione – ha perso punti importanti contro squadre piccole. Il Lille grazie a un gol nel primo tempo di David. Nel finale, doppia espulsione: Neymar per il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Dedicato a quelli che “non bisogna vendere sennò non si vince mai”. Una mentalità primitiva che ha finito col permeare Aurelio de Laurentiis che ha infatti non ha venduto quando i calciatori andavano venduti e non ha mai più lottato per lo. Al, invece, si sono comportati diversamente. uno dei gioielli lo hanno venduto – a caro prezzo a noi – eppure senza Osimhen e tanti altri il– a sette giornate dalla fine della Ligue1 – è in testa alla classifica. Oggi ha vinto 1-0 indel Psg e si è portato a più tre. Non è ancora finita, ovviamente, la squadra di Galtier – allenatore a Napoli accostato al Napoli, in Francia accostato al Lione – ha perso punti importanti contro squadre piccole. Ilgrazie a un gol nel primo tempo di David. Nel finale, doppia espulsione: Neymar per il ...

