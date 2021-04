Covid, un decesso e altri 142 casi in provincia (Di sabato 3 aprile 2021) LIVORNO - In provincia di Livorno, nelle ultime ore, si sono registrati altri 142 casi positivi al Covid. Il numero totale dei contagiati, da inizio pandemia, arriva dunque a 14856. Purtroppo nelle ... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 3 aprile 2021) LIVORNO - Indi Livorno, nelle ultime ore, si sono registrati142positivi al. Il numero totale dei contagiati, da inizio pandemia, arriva dunque a 14856. Purtroppo nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid decesso Covid, un decesso e 135 casi in più in provincia PISA - Nelle ultime ore la provincia di Pisa ha visto emergere altri 135 casi Covid sul territorio. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sul territorio, è arrivato a 24870. Purtroppo nelle ultime ore si registra anche un'altra vittima, sempre sul territorio pisano. Il ...

Covid, diminuiscono i positivi: un decesso nelle ultime 24 ore TrevisoToday Coronavirus, oggi nel frusinate 100 positivi e 249 negativizzati. Una vittima E' stato registrato un decesso nelle ultime 24 ore di residenti in Provincia di Frosinone: una donna di 72 anni residente a Cassino». Così l'Asl di Frosinone nel bollettino diramato pochi minuti fa.

Toscana, superati 200.000 contagi Covid da inizio pandemia Ci sono stati purtroppo altri 22 decessi - 15 uomini e 7 donne con un'età media di ... Riguardo alla campagna vaccinale anti-Covid alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 714.732 ...

