Bologna-Inter, gol di Lukaku e vantaggio nerazzurro alla mezzora (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Il VIDEO del gol di Romelu Lukaku che apre le marcature in Bologna-Inter. Al Dall'Ara bella azione sulla corsia di destra con Bastoni che sfonda e mette in mezzo un cross avvolgente sul quale si avventa il centravanti belga. Sul suo colpo di testa miracolo di Ravaglia, ma poi dopo che la sfera sbatte sul palo arriva la palla ribadita in rete dall'attaccante. In alto il VIDEO del gol. SportFace.

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - fanpage : #BolognaInter, nerazzurri in vantaggio con Lukaku - sportface2016 : #BolognaInter: infortunio per #Tomiyasu alla mezz’ora, al suo posto entra #DeSilvestri -