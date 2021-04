Atalanta Udinese 3-2 LIVE | la riapre Stryger Larsen

(Di sabato 3 aprile 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-2 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Si parte sotto il diluvio torrenziale al Gewiss Stadium. 2? Già nella partita d’andata, la pioggia fu protagonista al punto da provocare il rinvio della gara; adesso si riesce a giocare ma le condizioni sono proibitive. 4? Gasperini ci riprova con la difesa a 4, una variazione sul tema rispetto al canonico 3-5-2. 7? Muriel parte da sinistra, salta in slalom tre avversari come birilli, arriva sul fondo e mette un ...

Advertising

DiMarzio : 'Udinese posto ideale per crescere, ma qualche scelta mi ha un po' deluso. In estate mi ha cercato l'Atalanta, ma a… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - Falso_Nueve_IT : @bennygiardina Vero, c'è stato anche un triennio della Fiorentina con Montella con tre quarti posti consecutivi se… - giacomoamala : @bennygiardina Però questa Atalanta è più forte di quell'Udinese. -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Udinese

Luis Muriel non ce la fa ed è costretto a restare negli spogliatoi nell'intervallo di: ecco le sue ...L'per continuare ad inseguire la Champions League, blindando il quarto posto, l'per raggiungere quanto prima la salvezza.Luis Muriel non si ferma più: a segno anche in Atalanta Udinese: è la migliore stagione da quando gioca nel campionato italiano.Se la Lazio vuole tornare in Champions League nella prossima stagione non ha alternative, deve vincere e sperare che qualcuna tra Juve, Atalanta, Napoli e Roma rallenti come successo prima della sosta ...