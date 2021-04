A Pasqua piangono le città d’arte, Roma e Milano le più colpite (Di sabato 3 aprile 2021) Roma – Da Roma “orfana” di 950mila presenze di visitatori che la affollavano per le feste di Pasqua per un danno economico di circa 200 milioni di euro. Fino a Milano, i cui flussi turistici hanno registrato un boom negli ultimi anni, con circa 200 mila presenze in meno in questi giorni di festa e una perdita di circa 50 milioni di euro. piangono le città d’arte, ma anche metropoli come il capoluogo lombardo e zone a forte vocazione turistica della Sicilia e della Costiera Amalfitana: saranno le località più danneggiate dai divieti anti-Covid di queste giornate del primo break primaverile. Secondo il Codacons, che ha realizzato un’indagine sulle perdite stimate che l’Ansa pubblica in anteprima, seguono Firenze, con -200mila tra presenze e visitatori e minori entrate ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021)– Da“orfana” di 950mila presenze di visitatori che la affollavano per le feste diper un danno economico di circa 200 milioni di euro. Fino a, i cui flussi turistici hanno registrato un boom negli ultimi anni, con circa 200 mila presenze in meno in questi giorni di festa e una perdita di circa 50 milioni di euro.le, ma anche metropoli come il capoluogo lombardo e zone a forte vocazione turistica della Sicilia e della Costiera Amalfitana: saranno le località più danneggiate dai divieti anti-Covid di queste giornate del primo break primaverile. Secondo il Codacons, che ha realizzato un’indagine sulle perdite stimate che l’Ansa pubblica in anteprima, seguono Firenze, con -200mila tra presenze e visitatori e minori entrate ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua piangono Piangono le città d'arte, enormi le perdite per Pasqua: Roma e Milano le più colpite La Capitale sarà 'orfana' di ben 950mila presenze di visitatori che la affollavano nelle precedenti feste di Pasqua, questo porterà ad un danno economico di circa 200 milioni di euro. Il capoluogo ...

Pasqua: citta' d'arte al palo, Firenze 'perde' 30 mln euro incassi Da Roma 'orfana' di 950 mila presenze di visitatori che la affollavano per le feste di Pasqua per un danno economico di circa 200 milioni di euro. Fino a Milano, i cui flussi turistici ... Piangono le ...

Pasqua: piangono le città d'arte, Roma-Milano più colpite - Ultima Ora Agenzia ANSA Esce oggi, alla vigilia di Pasqua, il corto di Electra Teatro: “Stabat Mater” Oggi 03 aprile, Vigilia di Pasqua, esce sui canali social ... tratto da un testo di Grazie Frisina per la regia di Giuseppe Tesi. Un dramma che parte dal pianto di Maria ai piedi del crocifisso, e che ...

Un’idea per la Pasqua blindata: rivisitare le ricette degli chef ALESSANDRIA. La seconda Pasqua in casa è più consapevole. Si passa dai sospiri per i ricordi dei pranzi al ristorante al desiderio di rendere la festa casalinga più allegra possibile. Progettando, mag ...

