Torino, Rincon 'snobba' gara con la Juventus: "Per me non è speciale. Mi piacerebbe segnare al derby…" (Di venerdì 2 aprile 2021) Parole da vero General, quelle di Tomas Rincon, centrocampista del Torino nonché ex Juventus, che domani affronterà la Vecchia Signora nel derby della Mole. Intervistato da Tuttosport, il giocatore uruguaiano ha affrontato diversi temi legati alla sfida ma anche al suo passato con la maglia bianconera.Rincon: carica derbycaption id="attachment 1115885" align="alignnone" width="827" Rincon (getty images)/caption"Mi manca non segnare, in passato non l'ho mai fatto tantissimo ma ogni tanto sì, quando giocavo da mezzala avanzata", ha detto Rincon. "Quest'anno sono ancora a zero, tante volte dovremmo tirare di più da fuori. segnare con la Juve sarebbe bellissimo".E ancora sulla gara contro la Juventus: "I bianconeri mi ..."

