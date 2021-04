Sinner-Bautista 2-1, prima finale in un Masters 1000 (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner orgoglio italiano, rimonta Bautista e centra la prima finale in un Masters 1000. Miami si colora di azzurro Sinner centra la prima finale della carriera, al termine di una partita combattuta contro un Bautista sempre pronto a rispondere. Il talento italiano rimonta, dopo aver perso il primo set, imponendosi con un 7-5, 4-6, 4-6. Domenica affronterà in finale il vincente dell’altra semifinale tra Andrej Rublëv e Hubert Hurkacz. Due anni dopo il trionfo di Fognini a Montecarlo, un altro tennista italiano torna a giocarsi un Masters 1000. Sinner ora numero ventuno al mondo (Ranking ATPZverev critica il ranking ed è ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikorgoglio italiano, rimontae centra lain un. Miami si colora di azzurrocentra ladella carriera, al termine di una partita combattuta contro unsempre pronto a rispondere. Il talento italiano rimonta, dopo aver perso il primo set, imponendosi con un 7-5, 4-6, 4-6. Domenica affronterà inil vincente dell’altra semitra Andrej Rublëv e Hubert Hurkacz. Due anni dopo il trionfo di Fognini a Montecarlo, un altro tennista italiano torna a giocarsi unora numero ventuno al mondo (Ranking ATPZverev critica il ranking ed è ...

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - angelomangiante : FINALE A MIAMI !! Clamorosa rimonta di un immenso #Sinner contro il muro Bautista Agut. Duro come la roccia a 19… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - cristian90ax : RT @Eurosport_IT: NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prima fina… - apicella57 : RT @pierpi13: Grandissimo Sinner!! Battuto in 3 set Bautista Agut, numero 10 al mondo, ed è in finale nel torneo ATP 1000 di Miami. braviss… -