RetroNerd #52 | Epic Mickey

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021)torna anche questa settimana per catapultarvi indietro nel tempo. Oggi parliamo di un titolo uscito in esclusiva Nintendo Wii nel 2010:. Un po’ di storia…è un titolo sviluppato da Junction Point Studios e pubblicato in esclusiva Nintendo Wii nel 2010.Si tratta di un tentativo della Disney di riportare alla ribalta il personaggio di Topolino, rendendolo più cupo e allontanandolo dalla visione comune degli spettatori.Il titolo conta anche un sequel uscito nel 2012. Trama Nel gioco interpretiamo il famosissimo Topolino, che, dopo aver letto “Alice attraverso lo specchio“, decide di provare a imitare la protagonista del racconto e si ritrova nel laboratorio del mago Yen Sid.Qui il mago sta lavorando al plastico della città di Rifiutolandia, luogo che ospita i ...