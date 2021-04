Pirlo: “Siamo una squadra di campioni, c’è voglia di rivalsa. Alex Sandro? Sta bene” (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: Invece di pensare alla rimonta vi guardate alle spalle?“L’approccio è di vincere tutte le partite e poi si vede cosa succede sia davanti che dietro. L’obiettivo è vincere quella di domani e poi pensare a quella successiva, il nostro obiettivo è vincere tutte le partite”. Come affronterà la squadra a livello psicologico la gara di domani?“Ci sarà grande orgoglio perché è una squadra di campioni che hanno affrontato già momenti come questi. Avranno grande voglia di rivalsa e di dimostrare di essere un gruppo fantastico di grandi giocatori”. Come sta Alex Sandro?“Alex Sandro sta bene, ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: Invece di pensare alla rimonta vi guardate alle spalle?“L’approccio è di vincere tutte le partite e poi si vede cosa succede sia davanti che dietro. L’obiettivo è vincere quella di domani e poi pensare a quella successiva, il nostro obiettivo è vincere tutte le partite”. Come affronterà laa livello psicologico la gara di domani?“Ci sarà grande orgoglio perché è unadiche hanno affrontato già momenti come questi. Avranno grandedie di dimostrare di essere un gruppo fantastico di grandi giocatori”. Come sta?“sta, ha ...

