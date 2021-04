Mobilità ATA 2021, collaboratori scolastici ex LSU non possono presentare domanda. Ecco perché (Di venerdì 2 aprile 2021) Mobilità personale ATA per l'a.s. 2020/21, anche per l'a.s. 2021/22 collaboratori scolastici ex LSU non partecipano alle operazioni di trasferimento. Numerose le mail di protesta giunte in redazione rispetto a questa presunta distinzione tra il "collaboratore scolastico vero" e l'assunto con procedura ex LSU. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021)personale ATA per l'a.s. 2020/21, anche per l'a.s./22ex LSU non partecipano alle operazioni di trasferimento. Numerose le mail di protesta giunte in redazione rispetto a questa presunta distinzione tra il "collaboratore scolastico vero" e l'assunto con procedura ex LSU. L'articolo .

Mobilità 2021, le nostre guide per compilare la domanda Ecco le nostre video guide utili per compilare la domanda di mobilità 2021 per docenti, personale Ata e personale educativo. Mobilità 2021, le date per il personale scolastico Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo , al 13 aprile 2021 . Entro il 19 ...

"Con la DaD i docenti non hanno perso tempo": lo sfogo di Galiano Orizzonte Scuola 2021, domande di passaggio solo per i profili appartenenti alla stessa area funzionaleEcco le nostre video guide utili per compilare la domanda di2021 per docenti, personalee personale educativo.2021, le date per il personale scolastico Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo , al 13 aprile 2021 . Entro il 19 ...