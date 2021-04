Lite Lukaku-Ibrahimovic, patteggiamento e multe in beneficenza | News (Di venerdì 2 aprile 2021) Inter e Milan hanno comunicato che devolveranno in beneficenza l'entità delle sanzioni per la Lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 aprile 2021) Inter e Milan hanno comunicato che devolveranno inl'entità delle sanzioni per latra Romelue Zlatan

Advertising

PianetaMilan : Lite @RomeluLukaku9-@Ibra_official, patteggiamento e multe in beneficenza | #News - @acmilan #ACMilan #Milan… - CinqueNews : Milan e Inter sulla lite tra Ibra e Lukaku: Multe in beneficenza - terribile76 : RT @mirkonicolino: #Inter e #Milan hanno chiesto il patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC' per la lite tra #Ibrahimovic e #Lukaku. Le multe,… - milansette : CorSera: 'Lite Ibra-Lukaku, multe in beneficenza' - sportli26181512 : CorSera: 'Lite Ibra-Lukaku, multe in beneficenza': 'Lite Ibra-Lukaku, multe in beneficenza': titola così questa mat… -