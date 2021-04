Giro delle Fiandre 2021: Mathieu van der Poel difende il suo trono dall’assalto di Van Aert e della Deceuninck Quick-Step (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa domenica si terrà il Giro delle Fiandre 2021, una delle classiche più ambite del panorama ciclistico internazionale. Il grande favorito è il campione uscente Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Le quotazioni del fuoriclasse neerlandese, tuttavia, sono calate dopo la controprestazione di mercoledì alla Dwars door Vlaanderen. Van der Poel, che faceva parte del gruppo dei migliori, mentre la telecamera non lo inquadrava, si è staccato da tutti sul Knotkteberg. Quando è apparso in vetta al muro in questione, inoltre, pareva essere parecchio affaticato in viso. Il dubbio, chiaramente, è che van der Poel inizi ad accusare un po’ di stanchezza dato che è al top ormai da fine gennaio. Inoltre, l’impresa fatta a Castelfidardo alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa domenica si terrà il, unaclassiche più ambite del panorama ciclistico internazionale. Il grande favorito è il campione uscentevan der(Alpecin-Fenix). Le quotazioni del fuoriclasse neerlandese, tuttavia, sono calate dopo la controprestazione di mercoledì alla Dwars door Vlaanderen. Van der, che faceva parte del gruppo dei migliori, mentre la telecamera non lo inquadrava, si è staccato da tutti sul Knotkteberg. Quando è apparso in vetta al muro in questione, inoltre, pareva essere parecchio affaticato in viso. Il dubbio, chiaramente, è che van derinizi ad accusare un po’ di stanchezza dato che è al top ormai da fine gennaio. Inoltre, l’impresa fatta a Castelfidardo alla ...

