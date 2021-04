Crotone, Cosmi: “Del Napoli temo una cosa…” (Di venerdì 2 aprile 2021) Crotone, Cosmi: “Del Napoli temo una cosa, serve gara perfetta! Luperto ed Ounas ci saranno” Serse Cosmi, allenatore del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli credo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa e i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo. In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, e poi ti mancano dei calciatori decisivi, soffrì in un lungo periodo. Del Napoli temo che possa attingere ad una rosa completa. Noi abbiamo un obbligo inevitabile, vista la differenza che c’è tra le due squadre. Napoli al completo è un gruppo, ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 2 aprile 2021): “Deluna cosa, serve gara perfetta! Luperto ed Ounas ci saranno” Serse, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col. Queste le sue parole: “Ilcredo che in questo ultimo periodo ha ricomposto la propria rosa e i problemi degli azzurri nascono da un periodo molto lungo. In alcuni reparti ha avuto delle difficoltà, e credo che per quanto delle rose siano formate bene, e poi ti mancano dei calciatori decisivi, soffrì in un lungo periodo. Delche possa attingere ad una rosa completa. Noi abbiamo un obbligo inevitabile, vista la differenza che c’è tra le due squadre.al completo è un gruppo, ...

