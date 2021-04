Autismo, a Napoli abbattute le liste di attesa per le visite ai disabili (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo dedicato la giornata internazionale della consapevolezza dell’Autismo ai ragazzi autistici e a tutte le persone con disabilità. Veniamo da un anno pesante per tutti e per loro ancora di più perchè per molte persone con disabilità il lockdown fa diventare la casa una prigione”. Così Paola Magri, referente della disabilità dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, presenta la Giornate Blu della Salute, con centinaia di bambini e ragazzi autistici e con disabilità che hanno fatto visite specialistiche con ambulatori dedicati di oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, gastroenterologia pediatrica, cardiologia e neuropsichiatria, ma anche effettueranno il test sierologico ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Abbiamo dedicato la giornata internazionale della consapevolezza dell’ai ragazzi autistici e a tutte le persone contà. Veniamo da un anno pesante per tutti e per loro ancora di più perchè per molte persone contà il lockdown fa diventare la casa una prigione”. Così Paola Magri, referente dellatà dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di, presenta la Giornate Blu della Salute, con centinaia di bambini e ragazzi autistici e contà che hanno fattospecialistiche con ambulatori dedicati di oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, gastroenterologia pediatrica, cardiologia e neuropsichiatria, ma anche effettueranno il test sierologico ...

