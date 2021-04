Alberto Matano | disperato a La Vita in diretta | “Non ce la faccio più”

Advertising

PasqualeMarro : #AlbertoMatano l’ospite è fuori di sé, ne ha per tutti. La reazione di #Matano - Gaetano40844715 : Io non posso andare in Lombardia ma i fanghi di 'giornalisti' di Alberto Matano possono andare agli autogrill a rom… - andreabell96 : @SkinnyGio Nn è che ti confondi con Alberto Matano???? - PasqualeMarro : #AlbertoMatano: una donna pubblicamente gli scrive “Mi manchi” - zazoomblog : Alberto Matano il dolore per quella perdita: l’amica scomparsa - #Alberto #Matano #dolore #quella -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Today

Ad annunciare la decisione di comunicare i risultati dei test (di comparazione dei gruppi sanguigni di Piera e Olesja) in televisione è statoa La Vita in Diretta: " La risposta degli ...Spread the love, il conduttore de La vita in diretta continua a parlare di Coronavirus e soprattutto della campagna vaccinazioni che seppur a rilento prosegue. Il programma di approfondimento di Rai 1 ...La vita in diretta, Alberto Matano sconfortato: "Non ce la faccio più a documentare il dato delle persone che non ce l'hanno fatta" Ha seguito ogni ...La vita in diretta, Alberto Matano sul caso Denise Pipitone: "Ecco cosa ci ha detto la madre Piera Maggio" Non la smette mai di straziare il cuore la ...