“Vaccini ai migranti mentre chi lavora aspetta”: il titolo bugiardo di Libero (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi Libero ha pubblicato in prima pagina l’ennesimo titolo anti immigrati: “Vaccini ai migranti mentre chi lavora aspetta”. Sembra proprio che gli stranieri verranno vaccinati prima degli italiani vero? E invece… Cosa dice però l’articolo di Libero? Sembra incredibile ma la correlazione che viene insinuata in prima pagina, quella tra gli italiani che aspettano mentre i migranti si vaccinano, è sparita. Il pezzo parla dell’audizione del generale Ciotti, braccio operativo del commissario Paolo Figliuolo, avvenuta il 30 marzo. E racconta che sì, italiani all’estero ora nel nostro paese, migranti regolari e richiedenti asilo verranno inseriti nelle liste per le vaccinazioni. Ma non ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggiha pubblicato in prima pagina l’ennesimoanti immigrati: “aichi”. Sembra proprio che gli stranieri verranno vaccinati prima degli italiani vero? E invece… Cosa dice però l’articolo di? Sembra incredibile ma la correlazione che viene insinuata in prima pagina, quella tra gli italiani chenosi vaccinano, è sparita. Il pezzo parla dell’audizione del generale Ciotti, braccio operativo del commissario Paolo Figliuolo, avvenuta il 30 marzo. E racconta che sì, italiani all’estero ora nel nostro paese,regolari e richiedenti asilo verranno inseriti nelle liste per le vaccinazioni. Ma non ...

