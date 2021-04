Ufficiale arrestato per spionaggio. La moglie: “Non avevamo soldi” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non avevamo soldi, mio marito non voleva fo**ere il Paese”, dice la moglie dell’Ufficiale militare arrestato ieri per spionaggio. Sono queste le parole di Claudia Carbonara, 54 anni, moglie del capitano di fregata Walter Biot. L’uomo era stato trovato in un parcheggio di Roma mentre vendeva segreti militari. “Ai russi ha dato il minimo che poteva dare – prosegue la donna -. Niente di così compromettente. Perché non è uno stupido. Solo che era disperato per il futuro nostro e dei figli“. Poi aggiunge: “Mio marito non è un traditore della Patria, lui l’ha servita” Claudia Carbonara, psicoterapeuta in sessuologia clinica, dice che lei e il marito erano in crisi economica, e dice al Corriere della Sera: “So che Walter era veramente in crisi da tempo, aveva paura ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non, mio marito non voleva fo**ere il Paese”, dice ladell’militareieri per. Sono queste le parole di Claudia Carbonara, 54 anni,del capitano di fregata Walter Biot. L’uomo era stato trovato in un parcheggio di Roma mentre vendeva segreti militari. “Ai russi ha dato il minimo che poteva dare – prosegue la donna -. Niente di così compromettente. Perché non è uno stupido. Solo che era disperato per il futuro nostro e dei figli“. Poi aggiunge: “Mio marito non è un traditore della Patria, lui l’ha servita” Claudia Carbonara, psicoterapeuta in sessuologia clinica, dice che lei e il marito erano in crisi economica, e dice al Corriere della Sera: “So che Walter era veramente in crisi da tempo, aveva paura ...

