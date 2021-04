Si muovono le pedine per la società della rete unica in banda larga

Leggi su wired

(Di giovedì 1 aprile 2021) Fibra ottica (Pixabay)Si è concretizzato l’accordo per l’ingresso del fondo di investimento Kkr Infrastructure e di Fastweb nel capitale di FiberCop, con l’acquisto delle quote: ora la nuova, che si propone di ridurre il digital divide in Italia accelerando un ampio passaggio alla fibra sul territorio, è suddivisa fra Tim, che ne detiene il 58%, il fondo statunitense al 37,5% e l’operatore del gruppo Swisscom per il 4,5%. L’operazione è stata resa possibile da un lato dall’acquisto da parte di Kkr di una quota in FiberCop, per un controvalore di 1,8 miliardi di euro (enterprise value di circa 7,7 miliardi, equity value 4,7 miliardi). Dall’altro, Fastweb ha sottoscritto azioni corrispondenti al 4,5% del capitale di FiberCop, mediante il conferimento del suo 20% detenuto in FlashFiber. Quest’ultima, una joint venture fra Tim (80%) e ...