Serie C, cosa manca alla Ternana per la promozione in Serie B? (Di giovedì 1 aprile 2021) Oramai da mesi a Ternana è in orbita Serie B, dominando con grande vantaggio sulle inseguitrici il Girone C di Serie C. Contro ogni pronostico i ragazzi di Lucarelli, rimasti imbattuti fino a qualche settimana fa, sono davvero vicinissimi a risalire nel campionato cadetto. Ben 15 punti di vantaggio sull’Avellino secondo, miglior attacco con 76 gol all’attivo, miglior difesa con sole 23 reti subite e a pochissimo dalla promozione: anche solo guardando la classifica è evidente il dominio della Ternana nel Girone C. La Serie C è un campionato davvero ostico, che potrebbe diventare infernale; all’interno però di un percorso ben preparato e con l’apporto di un allenatore ricco di idee, le Fere sono tornate protagoniste. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Oramai da mesi aè in orbitaB, dominando con grande vantaggio sulle inseguitrici il Girone C diC. Contro ogni pronostico i ragazzi di Lucarelli, rimasti imbattuti fino a qualche settimana fa, sono davvero vicinissimi a risalire nel campionato cadetto. Ben 15 punti di vantaggio sull’Avellino secondo, miglior attacco con 76 gol all’attivo, miglior difesa con sole 23 reti subite e a pochissimo d: anche solo guardando la classifica è evidente il dominio dellanel Girone C. LaC è un campionato davvero ostico, che potrebbe diventare infernale; all’interno però di un percorso ben preparato e con l’apporto di un allenatore ricco di idee, le Fere sono tornate protagoniste. ...

