Oppo F19 completa il trittico | si parte dal mercato asiatico

Si amplia ulteriormente la già vasta gamma di smartphone di Oppo che ha da poco ufficializzato il suo nuovo F19 che andrà ad affiancarsi a F19 Pro e F19 Pro Plus lanciati lo scorso mese. Il debutto è previsto, almeno inizialmente, in Sri Lanka dove arriverà a partire dal prossimo 6 aprile preceduto da un keynote di presentazione. Non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo di vendita che avrà questo smartphone anche se, a giudicare dalla caratteristiche, dovrebbe collocarsi nella fascia medio/bassa del mercato. Basato su Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.1, Oppo F19 integra un processore Snapdragon 662 supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage espandibile tramite slot microSD. Il display è un AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ ed un refresh rate di 60Hz con un foro che ospita una ...

