Oltre al danno la beffa | imprese chiuse e aumento record della tassa dei rifiuti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr –alla: nonostante le chiusure imposte dalla pandemia, per learriva la mazzatadi 9,73 miliardiTari, ladei. A lanciare l’allarme è Confcommercio. Nel 2020, nonostante il blocco delle attività economiche imposto dal governo per contrastare la pandemia e la conseguente drastica riduzionequantità diprodotta, si registra unTari. Nonostantecinque milioni di tonnellate diin meno rispetto al 2019, il costo totalenon arresta la sua corsa e raggiunge livelli. Segnando un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oltre danno

Il messaggio legato a questi pacchi, inviato con modalità tipicamente mafiose,ad intimorire ...la possibilità di recupero dei villini e delle somme dovute a titolo di risarcimento del. A ...... ma solo il 22 ha almeno una polizza abitazione eil 60 per cento decide di assicurarsi solo dopo avere subito unin casa: in questo scenario, attuando la strategia Partner di Vita di ...Sono passati nove anni da quel terribile giorno in cui come un fulmine a ciel sereno arrivò la notizia della scomparsa di Giorgio Chinaglia. Mito indiscusso della tifoseria laziale fu l’emblema della ...La cantante è diventata mamma undici anni fa grazie all'amore per l'ex compagno Gigi D'Alessio C'è una certezza nella vita di Anna Tatangelo. E il suo nome è Andrea, ovvero il bambino avuto undici ann ...