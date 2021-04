Offerta Iliad 100 GB diventa regular

(Di giovedì 1 aprile 2021) Cari amici di Promo Telefoniche, oggi è un gran giorno per le offerte di telefonia mobile e ancora una volta è un’a riservare grandi sorprese. Dopo la promo Flash,ha deciso offrire Giga 100, una nuova tariffa mobile attivabile da tutti. A contribuire al lancio della promo c’è sicuramente il successo dellaFlash 5G, che ha incentivato quindi il gestore a creare Giga 100, la nuova, gemella della promo “lampo” che ora sarà disponibile tra le promosempre sul sito.Giga 100 include: Minuti / SMS Illimitati 100 GB in 5G 6GB in Roaming EU La spesa mensile da sostenere è di 9,99€ . L’come al solito per, include nel prezzo tutti gli eventuali extra costi e ancora una volta il ...

Advertising

Scontividilo : #Iliad #Giga100: i 100GB ora come offerta a lunga durata su Sconti Condivisi - - rossellarap : @IliadItalia @pablo_v87 Sono già cliente Iliad, voglio passare a altra offerta e mantenere lo stesso numero. Si può fare? - infoitscienza : Iliad attiva l’offerta Giga 100: 100 GB in 5G - infoitscienza : Iliad presenta l'offerta Giga 100 | 100 GB in 5G e tutto illimitato a 9 | 99 euro - infoitscienza : Iliad Giga 100 con minuti illimitati: nuova offerta a 9.99 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Offerta Iliad

... ma anche Bookstore e Store di Home Decor, per sottoscrivere un'in modo semplice ed estremamente pratico. Con Express,entra in centinaia di punti vendita in tutta Italia ...... comprometta il pieno godimento del diritto alla comunicazione per tutti quegli utentiche, ... sostituire una SIM non funzionante, effettuare una ricarica, attivare un', utilizzare il ...per sottoscrivere un’offerta iliad in modo semplice ed estremamente pratico. Con Express, iliad entra in centinaia di punti vendita in tutta Italia comunemente frequentati per fare acquisti di largo ...iliad: nel cuore moderno di Milano spunta una speciale installazione di 3 metri per promuovere il nuovo canale iliad Express ...