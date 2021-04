L' ex Crespi trova un compratore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crespi trova

Il Giorno

... dell'area situata tra via Pasubio e via Monte Lungo, che si estende su circa 29mila metri quadrati e ospita i corpi di fabbrica e gli uffici ormai dismessi dell'ex manifattura Giovannispa, ...... sitecnologicamente indietro e questo è ben rappresentato nei fondi che Bruxelles ha ... come ricordato da Francesco, direttore Ricerche Ced, professore di economia università Roma Tre, ...Una società specializzata nella rigenerazione urbana ha acquisito le superfici fra le vie Pasubio e Monte Lungo ...Per contrastare l'umidità e il fastidioso effetto crespo e non avere mai più una ciocca fuori posto ricorrete a una buona piastra per capelli. Che amiate l'extra liscio o i morbidi ricci poco importa, ...