Juventus | un difensore torna a Torino causa Covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Guai in vista per ladi Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri dovrà fare a meno di Demiral, positivo al-19. Ladi Andrea Pirlo sorride, ma solo a metà. Se Pirlo ha ritrovato Paulo Dybala ed Aaron Ramsey, completamente ristabiliti dopo gli infortuni accorsi nell’ultimo periodo, un altro calciatore va ad accasarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ansa_Piemonte : Juventus,Demiral in isolamento fiduciario al J|Hotel. Difensore rientrato con volo sanitario dalla Turchia #ANSA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Demiral è rientrato a Torino, il difensore è positivo al Covid-19 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Demiral è rientrato a Torino, il difensore è positivo al Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Demiral è rientrato a Torino, il difensore è positivo al Covid-19 - juve_magazine : JUVENTUS - Demiral è rientrato a Torino, il difensore è positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus difensore

Ildellaè già rientrato in Italia con un volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti per proseguire il suo isolamento fiduciario. Le prossime partite del Sassuolo In base ...IldellaMerih Demiral, risultato positivo al Covid - 19, è atterrato poco fa a Torino con un volo sanitario ...La Juventus ha comunicato tramite i propri mezzi ufficiali il rientro di Demiral in Italia. Infatti il difensore turco è positivo ed è rientrato in Italia grazie a un volo sanitario. Di seguito il com ...Con l’ufficialità della positività al Covid, è quasi sicuro che il difensore salterà la sfida contro il Napoli del 7 aprile.