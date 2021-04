Inter, il c.t. della Croazia: «Conte importante per Brozovic e Perisic» (Di giovedì 1 aprile 2021) Zlatko Dalic ha parlato di Brozovic e Perisic, migliorati sotto la guida di Antonio Conte Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic; entrambi migliorati grazie agli insegnamenti in nerazzurro di Antonio Conte. Conte – «Rispetto molto i suoi risultati. È un vincente e ha portato nuova vita anche all’Inter. Conte ha rimesso alla ribalta il 3-5-2, che era considerato un sistema vecchio e ora è una buona opzione per molti. È stato importante sia per Brozo che per Perisic. Proprio Ivan sta giocando molto bene sia davanti che dietro. Ciò significa che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Zlatko Dalic ha parlato di, migliorati sotto la guida di AntonioZlatko Dalic, commissario tecnico, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Marceloe Ivan; entrambi migliorati grazie agli insegnamenti in nerazzurro di Antonio– «Rispetto molto i suoi risultati. È un vincente e ha portato nuova vita anche all’ha rimesso alla ribalta il 3-5-2, che era considerato un sistema vecchio e ora è una buona opzione per molti. È statosia per Brozo che per. Proprio Ivan sta giocando molto bene sia davanti che dietro. Ciò significa che ...

