Hitchhiker | la recensione – Recensione – iPadVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 1 aprile 2021) Mad About Pandas e Versus Evil portano su Apple Arcade un walking simulator in cui si cammina ben poco, anzi si fa l’autostop: ladi.. Ci siamo avvicinati alladicon un po’ di perplessità, del resto l’ormai ben noto genere dei cosiddetti walking simulator non è esattamente popolarissimo su mobile. Il perché è presto detto: parliamo di esperienze per lo più narrative, dal gameplay molto limitato, che richiedono una fruizione generalmente distante rispetto a quella che si può avere in mobilità. Dubbi che ci hanno accompagnati per le circa due ore e mezza necessarie al … Recensioni giochi iPad L'articolo, la– ...