Fioritura anticipata dei ciliegi in Giappone (Di giovedì 1 aprile 2021) La non è mai avvenuta così in anticipo, almeno negli ultimi 1200 anni. Secondo il Guardian, che riporta i dati di uno studio dell’Università di Osaka, il picco della “sakura” è avvenuto il 26 marzo scorso e ha battuto il precedente record della Fioritura anticipata che fu stabilito nel lontano 1409 quando Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) La non è mai avvenuta così in anticipo, almeno negli ultimi 1200 anni. Secondo il Guardian, che riporta i dati di uno studio dell’Università di Osaka, il picco della “sakura” è avvenuto il 26 marzo scorso e ha battuto il precedente record dellache fu stabilito nel lontano 1409 quando

Advertising

spinybroom : @MollyB___ Ho visto ieri sera un servizio in tv sulla fioritura anticipata dei ciliegi...(mi sei venuta in mente !) - cangurosso : RT @pinturicchio_60: In una delle più antiche serie di proxy al mondo la fioritura dei ciliegi a Kyoto risulta quest'anno la più anticipata… - ottosette56 : RT @pinturicchio_60: In una delle più antiche serie di proxy al mondo la fioritura dei ciliegi a Kyoto risulta quest'anno la più anticipata… - pinturicchio_60 : In una delle più antiche serie di proxy al mondo la fioritura dei ciliegi a Kyoto risulta quest'anno la più anticip… - LuigiSerra2 : Giappone: è stata la fioritura di ciliegi più anticipata (26 marzo) in 1200 anni di storia ?? #ClimateEmergency… -