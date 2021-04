Festa in casa del giocatore della Juve McKennie con Dybala e Arthur | violate le norme anti-Covid | 10 multe

(Di giovedì 1 aprile 2021) Venti persone inper unaprivata: così il calciatorentus Westonfinisce nei guai. Avevano già destato sospetti le storie su Instagram pubblicate ieri sera dal centrocampista: nel garagesuatorinese, il calciatore statunitense aveva infatti organizzato una mini palestra e invitato alcuni amici ad allenarsi. Poi, in serata, un party che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Come racconta il CorriereSera, nell’appartamento delamericano è stata infatti svolta una, alla quale erano presenti anche alcuni giocatorintus. Sono intervenuti i carabinieri di Torino per violazione delle...

rtl1025 : ?? Festa nella villa torinese del calciatore della #Juventus #McKennie ieri sera. Secondo La Stampa, erano presenti… - Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - TuttoMercatoWeb : Festa a casa McKennie con Dybala e Arthur: intervengono i Carabinieri, 20 multati per le norme anti-Covid

I militari dell'Arma, probabilmente avvisati da qualche vicino di, hanno multato i presenti - in tutto una decina - per avere violato le norme anti Covid. E' probabile che, oltre alle multe ...... secondo le indiscrezioni de La Stampa, Weston McKennie avrebbe aperto la porta di. Da quel ... Weston McKennie , Paulo Dybala e Arthur adesso, come tutti i presenti alla, verranno sanzionati. ...Venti persone in casa per una festa privata: così il calciatore della Juventus Weston McKennie finisce nei guai. Avevano già destato sospetti le storie su Instagram pubblicate ieri sera dal ...Ieri notte, a due giorni dal derby con il Torino di dopodomani, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno scoperto una festa nella villa di Weston McKennie, il centrocampista bianconero che aveva ...