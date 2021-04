Decreto Draghi e riaperture dopo Pasqua: ecco quando e come (Di giovedì 1 aprile 2021) Tutta l'Italia in zona rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Ma con la possibilità d i allentamenti nelle regioni in cui i dati miglioreranno. La scuola torna in presenza fino alla prima media in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Tutta l'Italia in zona rossa o arancione dal 7 al 30 aprile. Ma con la possibilità d i allentamenti nelle regioni in cui i dati miglioreranno. La scuola torna in presenza fino alla prima media in ...

valigiablu : L’Italia fa troppi condoni e ora tocca a Draghi. Studi alla mano, hanno molti più svantaggi che benefici |… - Corriere : ?? L’Italia resterà in #zonarossa e #zonaarancione per tutto #aprile, ma se e dove la curva si stabilizza il decreto… - Corriere : Bozza decreto Draghi, prorogate regole e divieti. Italia arancione e rossa fino al 30 a... - Titti14760140 : RT @ChiodiDonatella: #SPERANZA CI VOLEVA RECLUSI IN CASA SENZA SE E SENZA MA. MA #DRAGHI DICE SÌ ALLE #DEROGHE DI #SALVINI Valutazioni set… - ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: #SPERANZA CI VOLEVA RECLUSI IN CASA SENZA SE E SENZA MA. MA #DRAGHI DICE SÌ ALLE #DEROGHE DI #SALVINI Valutazioni set… -