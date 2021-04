Daniel Agger inizia la carriera da allenatore Arriva la firma con un club della seconda divisione danese

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex difensore centrale del Liverpool,ad allenare. Il 36enne, come si apprende dalla stessa società, hato un contratto per la prossima stagione con ilHB Koge.aveva concluso lada giocatore nel 2016 al Bronby e dopo cinque anni ripartirà proprio dalla sua Danimarca.og Lars Jacobsen er ny trænerduo i HB Køge https://t.co/B5RqBUWeoj — HB KØGE (@hbkogedk) March 31, 2021 Foto: Twitter ufficiale Hb Koge L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

KianGoude1 : @AnfieldWatch Daniel agger no nonsense centre half - aldiridzaldi : @AnfieldWatch Prime daniel agger

