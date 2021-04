Covid | 23 649 casi e 501 vittime Calano le terapie intensive Record di vaccinati in un giorno

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 23.649 nuovi casi su 356.085 tamponi e altri 501 decessi #Coronavirus - revneD88 : Davvero strano questo Covid, nonostante lo stesso numero Di positivi giornalieri di tutto il mese di Febbraio e Mar… - cesarebrogi1 : RT @P_M_1960: Covid Oggi: 23.649 nuovi casi su 356.085 tamponi, 501 i morti. Mi raccomando continuate pure a prenotare tranquillamente le… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: Lieve calo nuovi casi, 23.649 e tasso positività al 6,6% , in aumento i morti 501 - stop_fake_news_ : AGI - Lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 649

Diminuiscono anche oggi i pazientiricoverati, anche se la pressione sugli ospedali rimane alta. In totale in rianimazione ci ... in Italia i casi registrati nell'ultimo giorno sono 23., su 356.In Italia Lieve calo del numero dei nuovi casi diin Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.a fronte dei 23.904 di ...Virus – 11 decessi in 3 giorni al ‘S. Pio di Benevento, 15 nuovi ricoveri in 24 ore. In provincia in un giorno 88 nuovi contagiati. I dati regionali e nazionali Le notizie di oggi 1° aprile sul contag ...Sono 23.649 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.904. Sono invece 501 le vittime in un giorno. In totale i ...