Call of Duty: Warzone, nuova versione anni 80 della mappa Verdansk in arrivo? – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 aprile 2021) Call of Duty: Warzone riceverà una nuova versione anni 80 della mappa Verdansk con un prossimo aggiornamento? Spunta un leak piuttosto esplicito al riguardo.. Call of Duty: Warzone potrebbe ricevere presto una grossa revisione della mappa Verdansk su uno stile che sembra riprendere gli anni 80 e il periodo della Guerra Fredda, anche se non ci sono ancora certezze e informazioni ufficiali al riguardo. Online sono infatti emerse prove di quello che sembra essere uno spot pubblicitario live action creato per pubblicizzare questo presunto aggiornamento previsto per il mese di aprile a Call ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021)ofriceverà una80con un prossimo aggiornamento? Spunta un leak piuttosto esplicito al riguardo..ofpotrebbe ricevere presto una grossa revisionesu uno stile che sembra riprendere gli80 e il periodoGuerra Fredda, anche se non ci sono ancora certezze e informazioni ufficiali al riguardo. Online sono infatti emerse prove di quello che sembra essere uno spot pubblicitario live action creato per pubblicizzare questo presunto aggiornamento previsto per il mese di aprile a...

