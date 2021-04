Calcio | Juventus | Bonucci positivo al covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Torino, 1 apr. (Adnkronos) - Il difensore della"Leonardo, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per-19 che è risultato. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare", lo ha comunicato il club bianconero.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport… - UgoBaroni : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport #Juventus… - JuventusUn : #Icardi-#Juve si fara'! Arriva la controproposta di mParatici: ora la notizia e' confermata! I DETTAGLI?… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus

Tutte le notizie sulla squadraTORINO - Dopo Merih Demiral, anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al Coronavirus al rientro dagli impegni con le nazionali: l'esperto difensore dellaè stato sottoposto a test, come comunicato ufficialmente dal club bianconero: " Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test ...Torino, 1 apr. (Adnkronos) - Il difensore della Juventus "Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid-19 ...Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare. Lo comunica la Juventus attraverso i suoi canali ufficiali. Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre ...