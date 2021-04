Barcellona su Rabiot | la madre-agente in contatto con i catalani

(Di giovedì 1 aprile 2021) Adrienpuò lasciare la Juventus al termine della stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, la società bianconera sarebbe pronta a cedere il giocatore in caso di offerte soddisfacenti. Il rendimento del francese da quando è approdato a Torino non ha soddisfatto le aspettative, ma non mancherebbero comunque estimatori importanti, in primis il. L'articolo

, la mamma - agente tratta Adrien, classe 1995, non è ben visto dai tifosi bianconeri. Sono molti che sui social commentano negativamente le prestazioni del giovane ...... portando a Torino due centrocampisti come Adriene Aaron Ramsey, reduci rispettivamente ... il Liverpool di Klopp, ma anche PSG,e Real Madrid. Alla fine però a spuntarla è stata ...Non è un centravanti vero, questo va sottolineato, ma potrebbe anche essere il potenziale sostituto di Dybala se decidesse di scegliere il bianconero a dispetto degli altri due club che lo cercano: il ...Anche se ancora non è attivo, si continua a parlare del calciomercato. Sono tanti i giocatori pronti a lasciare le proprie squadre per volare su altri lidi, co ...