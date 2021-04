Autostrada A1, incidente stradale: scontro fra 4 auto, un furgone e un’ambulanza. Quattro feriti (Di giovedì 1 aprile 2021) FIRENZE – E’ stato risolto completamente poco prima delle 21 di oggi 1 aprile l’incidente accaduto in serata sull’autostrada A1 fra Firenze sud e Incisa Reggello. Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro, in direzione Roma, che ha visto coinvolte Quattro auto, un furgone e un’ambulanza. Lo rende noto autostrade per l’Italia. Sul posto sono L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 aprile 2021) FIRENZE – E’ stato risolto completamente poco prima delle 21 di oggi 1 aprile l’accaduto in serata sull’A1 fra Firenze sud e Incisa Reggello.persone sono rimaste ferite nello, in direzione Roma, che ha visto coinvolte, un. Lo rende notostrade per l’Italia. Sul posto sono L'articolo proviene da Firenze Post.

