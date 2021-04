Apple, una legge in Russia la obbliga a preinstallare app locali su iPhone e iPad (Di giovedì 1 aprile 2021) Come preannunciato nelle scorse settimane, con l’entrata in vigore di una nuova legge mirata a promuovere l’adozione di software autoctono e al tempo stesso ridurre la dipendenza da società straniere per ottenere un maggiore controllo sul web, gli iPhone venduti in Russia mostrano da oggi un elenco di applicazioni da poter installare al posto di quelle native offerte dalla piattaforma di Apple. In fase di configurazione di un nuovo iPhone o un nuovo iPad, subito dopo aver accettato o meno la localizzazione del device, l’attivazione del display True Tone e l’invio dei dati di analisti, verrà mostrata una schermata con un avviso: “In conformità con i requisiti legali russi, continua per visualizzare le app disponibili da scaricare” Il miglior Galaxy del 2020? Samsung ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Come preannunciato nelle scorse settimane, con l’entrata in vigore di una nuovamirata a promuovere l’adozione di software autoctono e al tempo stesso ridurre la dipendenza da società straniere per ottenere un maggiore controllo sul web, glivenduti inmostrano da oggi un elenco di applicazioni da poter installare al posto di quelle native offerte dalla piattaforma di. In fase di configurazione di un nuovoo un nuovo, subito dopo aver accettato o meno lazzazione del device, l’attivazione del display True Tone e l’invio dei dati di analisti, verrà mostrata una schermata con un avviso: “In conformità con i requisiti legali russi, continua per visualizzare le app disponibili da scaricare” Il miglior Galaxy del 2020? Samsung ...

