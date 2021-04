Addio Periscope | l’app per le dirette online era diventata obsoleta

Leggi su wired

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Foto:)Nella serata di ieriha ufficialmente chiuso dopo aver spento i server e aver, di fatto, messo una parola fine definitiva al progetto. Termina la storia delper iPhone e Android uscita sei anni fa e sviluppata per un facile streaming di video, ennesimo caso di tecnologia arrivata prima dei rivali, ma che non è stata in grado di sfruttare questo vantaggio in modo efficiente. Parlare di streaming nel 2021 è parte della quotidianità di milioni di utenti che si collegano ogni giorno su Twitch o YouTube, ma anche su Facebook e Instagram. È una pratica che interessa gamer, influencer, ma anche celebrità, sportivi e naturalmente politici in perenne campagna elettorale. Lo streaming è la vita raccontata in filo diretto in modo più diretto e efficace rispetto a un post scritto o a una foto e ha molte più ...